Goriška povezana z Italijo le prek nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba

Nova Gorica, 11. marca - Skladno z odredbo ministra za zdravje so na Goriškem upravljavci državnih in občinskih cest že vzpostavili ustrezno signalizacijo kontrolnih točk in zaporo vseh ostalih cestnih povezav z Italijo, so sporočili z novogoriške občine. Ves čezmejni promet tako usmerjajo prek nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba.