Lobnik pozval k strpnosti do obolelih in njihovih svojcev

Ljubljana, 11. marca - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je opozoril, da je nestrpnost do ljudi, ki so zboleli zaradi okužbe z novim koronavirusom, nesprejemljiva. "Zato pozivam državljanke in državljane, da so strpni do obolelih in njihovih svojcev. Pomembno je, da se obnašamo solidarno in samozaščitno, saj bomo le tako zmanjšali breme bolezni," je poudaril.