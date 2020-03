Koronavirus odnesel tudi tekmi v Aareju

Are, 11. marca - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da je letošnje tekmovanje v svetovnem pokalu alpskih smučark končano. Potem ko je odpadel finale svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo, bi se moral svetovni pokal zaključiti v Aareju na Švedskem, a na priporočilo švedskega ministrstva za zdravje so odpovedali tudi petkov veleslalom in sobotni slalom.