Svetovni dan ledvic letos v znamenju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni

Ljubljana, 12. marca - Danes praznujemo svetovni dan ledvic. Letošnja tema je Zdravje ledvic za vse in povsod - od preprečevanja do zgodnjega odkrivanja in enakega dostopa do obravnave. Organizatorji kampanje letos iz preventivnih ukrepov zaradi koronavirusa meritev krvnega tlaka in preiskav seča ne bodo izvajali, so sporočili iz splošne bolnišnice Slovenj Gradec.