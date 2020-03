Minister za zdravje nad širjenje koronavirusa doslej s tremi sklopi prepovedi

Ljubljana, 11. marca - Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je s posebnimi odredbami odredil omejevalne ukrepe, namenjene omejitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. STA povzema ključne določbe odredb, ki so objavljene v današnjem uradnem listu in so stopile v veljavo danes ob 18. uri.