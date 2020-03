V manjši eksploziji lažje poškodovanih šest dijakinj in učiteljica

Ljubljana, 11. marca - Na eni izmed srednjih šol v Ljubljani je okoli 10. ure prišlo do manjše eksplozije pri šolskem poskusu v učilnici. Po do sedaj znanih podatkih se je v dogodku poleg učiteljice lažje poškodovalo šest dijakinj. Vse so odpeljali v UKC Ljubljana, njihovo življenje ni ogroženo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.