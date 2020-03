V Sloveniji zaradi koronavirusa zaprli šolo in začeli nadzor na meji z Italijo

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 11. marca - Dober teden po prvi potrjeni okužbi s koronavirusom število primerov v Sloveniji raste, zaradi okužbe ene od učiteljic so danes zaprli osnovno šolo v Kamniku. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa so vse strožji, med drugim so začele veljati omejitve za vstop v Slovenijo na italijanski meji. Okužba se po državi širi tudi zaradi neupoštevanja navodil.