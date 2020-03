Priporniki v koprskem zaporu zavračajo hrano

Koper/Ljubljana, 11. marca - Protest večjega števila pripornikov v koprskem zaporu se nadaljuje. 46 pripornikov je napisalo izjavo o odklanjanju zavodske prehrane, so za STA potrdili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, a dodali, da so nekateri že odstopili od izjave. Poudarili so še, da je veliko pripornikov izkoristilo možnost nakupa hrane v zavodski prodajalni.