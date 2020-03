Ljubljana, 11. marca - Izjava za medije ministra za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleša Šabedra in direktorice Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nine Pirnat glede aktualnega stanja v zvezi s pojavom koronavirusa bo ob 18. uri v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20, so sporočili z urada vlade za komuniciranje. (STA/AVDIO)