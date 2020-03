Pritožniki z ustavno pritožbo v zadevi Rupnik pričakujejo razveljavitev sodbe vrhovnega sodišča

Ljubljana, 11. marca - Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije, Judovska skupnost Slovenije, Mestna občina Ljubljana (Mola) in prizadeti posamezniki so danes predstavili vsebino ustavnih pritožb zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper domobranskega generala Leona Rupnika. Pritožniki pričakujejo in verjamejo v pozitiven izhod pritožb.