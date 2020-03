Lufthansa bo odpovedala 23.000 aprilskih letov

Berlin, 11. marca - Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo med 29. marcem in 24. aprilom odpovedal 23.000 letov na krajše, srednje in dolge razdalje. "Gre za izredne razmere, ki jih povzroča širjenje novega koronavirusa," so zapisali v družbi in dodali, da se odpovedi nanašajo predvsem na Evropo, Azijo in Bližnji vzhod.