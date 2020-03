Elektro Ljubljana gnezdi štorkelj prestavil na varnejše mesto

Ljubljana, 11. marca - Družba Elektro Ljubljana je danes na območju občine Videm-Dobrepolje prestavila dve štorkljini gnezdi. Gnezdi sta namreč stali na betonskih drogovih za prostozračne vode in bili v neposrednem stiku z njimi, zato bi lahko prišlo do stika in posledično poškodbe ali pogina ptice, so zapisali v sporočilu za javnost.