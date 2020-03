WHO izbruh novega koronavirusa razglasila za pandemijo

pripravil Jure Kos

Rim, 11. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh novega koronavirusa razglasila za pandemijo. Evropske države medtem sprejemajo dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Slovenija, Avstrija in Švica so tako uvedle nadzor na mejnih prehodih z Italijo, Madžarska pa bo uvedla nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo. Število okužb še naprej raste.