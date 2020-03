Uprava za varno hrano opozarja na primerno ravnanje potrošnikov s pekovskimi izdelki

Ljubljana, 11. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v zadnjih dneh prejela več prijav, ki se nanašajo na neprimerno rokovanje potrošnikov s svežim kruhom in drugimi pekovskimi izdelki. Nekateri kupci namreč ob nakupu ne uporabljajo rokavic ali prijemalk. Podobno opozorilo velja za sveže sadje in zelenjavo.