Atletico v nogometni ligi prvakov izločil branilce naslova

Ljubljana, 11. marca - Po Atalanti in Leipzigu sta si četrtfinale nogometne lige prvakov priborila še Atletico Madrid in Paris Saint Germain (PSG). Madridčani, ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, so po zmagi na prvi tekmi z 1:0 na gostovanju pri branilcih naslova še enkrat premagali Liverpool, po podaljšku so zmagali s 3:2 (0:1).