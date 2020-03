Banke normalno poslujejo kljub širjenju koronavirusa

Ljubljana, 11. marca - Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, kljub širjenju koronavirusa poslujejo normalno in v skladu z informacijami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izvajajo pa higienske ukrepe, nekaj sprememb so uvedle tudi za svoje zaposlene, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.