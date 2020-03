Ljubljanska univerza do nadaljnjega prekinila vse neposredne pedagoške procese

Ljubljana, 11. marca - Univerza v Ljubljani je do najmanj 23. marca oziroma do preklica prekinila izvajanje vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejila osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih. Neposredno pedagoško delo in pouk se bo v največji možni meri nadomestilo s študijem na daljavo in individualnim učenjem, je razbrati iz sklepa osrednje univerze.