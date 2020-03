Avtobusni promet med Slovenijo in Italijo ustavljen

Ljubljana, 11. marca - Na podlagi ukrepov, ki sta jih za preprečitev širjenja novega koronavirusa sprejeli Italija in Slovenijo, je do nadaljnjega ustavljen potniški avtobusni promet med Slovenijo in Italijo, so sporočili iz prevoznika Arriva. Da ne izvajajo več avtobusnih prevozov med državama, so na telefonu za pomoč uporabnikom povedali tudi v Nomagu.