Na Ptujskem zaenkrat vsi testi za koronavirus negativni

Ptuj, 11. marca - Iz ptujskega zdravstvenega doma so doslej na podravsko vstopno točko v Maribor poslali sedem ljudi, a so bili vsi testi zaradi suma na okužbo s koronavirusom negativni, je po današnjem sestanku na mestni občini povedala direktorica doma Metka Petek Uhan. Večinoma gre za ljudi, ki so bili nedavno v tujini, ali pa so bili v stiku z nekom iz tujine.