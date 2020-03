Štipendije L'Oréal-Unesco raziskovalkam v fiziki, nanoznanosti in biomedicini

Ljubljana, 11. marca - L'Oreal Adria in slovenska komisija za Unesco sta z nacionalno štipendijo za ženske v znanosti 2020 tudi letos nagradila tri perspektivne mlade raziskovalke. Letošnje nagrajenke so raziskovalka s področja fizike Lara Ulčakar, kemičarka, ki raziskuje na področju nanoznanosti, Špela Trafela, in Petra Sušjan, ki raziskuje na področju biomedicine.