Odpovedi tudi v motošportu in kartingu

Ljubljana, 11. marca - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), nacionalna športna zveza za motošport in karting, je v skladu s priporočili in navodili pristojnih državnih institucij ter odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah odpovedala prve dirke v koledarju AMZS, so sporočili v izjavi za javnost.