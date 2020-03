OZS: Interventno je treba poskrbeti tudi za samozaposlene

Ljubljana, 11. marca - Posledice novega koronavirusa so prizadele skoraj vse panoge, tako velika kot majhna podjetja, na udaru pa je tudi več deset tisoč samozaposlenih v gospodarstvu, so danes opozorili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Prav zato državo pozivajo, naj v interventni zakon vključi tudi ukrepe za to ranljivo skupino.