Okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 57 osebah

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na družbenem omrežju Twitter sporočila, da so okužbo z novim koronavirusom do 14. ure potrdili pri 57 osebah. Testirali so 2270 oseb. Še pred dvema urama je bilo deset potrjenih primerov manj. Od torka zvečer je število potrjenih primerov okužbe naraslo za 23, kar je statistično največji dnevni prirast novookuženih pri nas doslej.