ZSSS: Fraport krši delovno zakonodajo, inšpektorat ga ščiti

Ljubljana, 11. marca - V ZSSS so danes opozorili, da Fraport Slovenija že mesece in mesece krši del delovne zakonodaje, ki se nanaša na delovni čas. Prizadet naj bi bil del zaposlenih, predvsem mlade mamice, ki nimajo določenega konca delavnika in jim ni priznano nadurno delo. Hkrati so razkrili tudi sporno delovanje Inšpektorata za delo, ki naj bi ščitil delodajalca.