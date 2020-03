Evropske države z dodatnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa

Varšava/Kijev, 11. marca - Evropske države sprejemajo dodatne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Na Poljskem in v Ukrajini so zaprli šole in univerze, v španski pokrajini Katalonija pa so prepovedali vse dogodke z več kot 1000 udeleženci. Na Norveškem so odpovedali veliko vojaško vajo zveze Nato.