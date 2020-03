Zaradi potrjenih okužb zaposlenih v UKC Ljubljana omejeno delovanje ginekološke in stomatološke klinike

Ljubljana, 11. marca - Šest zaposlenih v UKC Ljubljana je okuženih z novim koronavirusom, od tega pet na ginekološki in en na stomatološki kliniki. Gre praviloma za vodstvene kadre, ki niso imeli stikov z bolniki, pravi generalni direktor UKC Janez Poklukar. Vseeno so zaprli Leonišče, prepovedali prisotnosti očetov pri porodu in ukinili nenujni program na obeh klinikah.