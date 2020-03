V Slovenijo prihaja prvi v nizu novih vlakov

Ljubljana, 11. marca - V Slovenijo danes prihaja prvi od naročenih 52 novih Stadlerjevih vlakov. Do konca leta jih bo predvidoma po naših tirih vozilo 10, do konca 2022 pa tudi ostali. S prihodom prvega vozila bodo na Slovenskih železnicah začeli intenzivno šolanje strojevodij in tehničnega osebja, pred začetkom voženj pa morajo za vlak pridobiti še ustrezno dovoljenje.