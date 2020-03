Pokal Vitranc brez gledalcev in s posebnimi ukrepi za medije

Kranjska Gora, 11. marca - Tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju, veleslalom in slalom za moške v Kranjski Gori 14. in 15. marca, bosta prvič v zgodovini potekali brez gledalcev. Tekmi bosta potekali brez navzočnosti gledalcev na podlagi ukrepa ministrstva za zdravje in sveta za nacionalno varnost z namenom zavarovanja udeležencev pred možnim širjenjem koronavirusa.