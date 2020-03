V Tate Modern razstava znanih in manj znanih del Andyja Warhola

London, 12. marca - V galeriji Tate Modern bo od danes na ogled razstava Andyja Warhola. Poleg znamenitih podob Marilyn Monroe, Coca-Cole in pločevink juh bodo razstavljena tudi manj znana dela. Kot posebnost v galeriji izpostavljajo serijo slikarskih portretov kraljic preobleke in trans žensk iz 70. let minulega stoletja, ki je ena najbolj obsežnih avtorjevih zbirk.