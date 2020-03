Pristojni Cerkljanom obljubljajo nadaljevanje obnove ceste čez Kladje

Cerkno, 11. marca - Državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler in vodja sektorja za investicije na direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart sta se danes mudila na delovnem posvetu v Cerknem. Predstavnikom lokalne skupnosti in gospodarstva sta obljubila nadaljnjo obnovo ceste čez prelaz Kladje, ki povezuje škofjeloško in cerkljansko območje.