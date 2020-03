Policija kazensko ovadila hrvaška tatova

Koper, 11. marca - Policisti so odvzeli prostost dvema hrvaškima državljanoma, ki sta osumljena, da sta minulo sredo na Koprskem vlomila v stanovanjsko hišo na območju Semedele in v stanovanjsko hišo na območju Bertokov, pri tem pa ukradla denar in nakit, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Preiskovalni sodnik je obema že odredil pripor.