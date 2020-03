Zaradi koronavirusa vrata zaprli avstrijski državni muzeji

Dunaj, 11. marca - Zaradi ukrepov, ki jih je za zajezitev okužb s koronavirusom sprejela avstrijska vlada, so danes ostali zaprti avstrijski državni muzeji. Odločitev so po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA po seznanitvi z vladnimi ukrepi sprejeli direktorji muzejev. Muzeji bodo tako ostali zaprti vsaj do konca marca.