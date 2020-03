Evropskega pokala v metih na Portugalskem marca ne bo

Lozana, 11. marca - Evropska atletska zveza (EA) je nacionalne zveze stare celine obvestila, da je evropski pokal v metih, ki bi moral biti v Leirii na Portugalskem 21. in 22. marca, odpovedan in bo prestavljen na drug termin. Določili naj bi ga konec marca. Ptujčan Kristijan Čeh bi na tekmovanju branil naslov prvaka do 23 let v metu diska.