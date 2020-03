Nevladniki ob širjenju kronavirusa pozvali k zaščiti prekarnih delavcev

Ljubljana, 11. marca - Prve žrtve širjenja novega koronavirusa, ki že pustoši po gospodarstvu, "so zagotovo številne prekarke in prekarci, ki recimo delajo za honorarje na različnih področjih od kulture, izobraževanja in turizma do ostalih storitev", so danes opozorili nevladniki. V tej luči so vlado pozvali, da jim zagotovi osnovno socialno varnost in delavske pravice.