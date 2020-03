Ljubljana, 11. marca - Novinarska konferenca, na kateri bodo direktorica ZD Postojna Irena Vatovec, postojnski župan Igor Marentič, pivški župan Robert Smrdelj in poveljnik CZ za notranjsko Sandi Curk spregovorili o stanju koronavirusa v Postojni in Pivki, bo danes ob 14. uri v avli Kulturnega doma Postojna na Gregorčičevem drevoredu 2a, so sporočili iz občine Postojna.