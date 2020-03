Tržni inšpektorat: Za pritožbe glede izdelkov za zaščito pred koronavirusom pristojni drugi

Ljubljana, 11. marca - Po izbruhu novega koronavirusa je prišlo tudi do visoke rasti cen izdelkov za zaščito pred okužbo in ponudbe izdelkov, ki zaščite v resnici ne nudijo. Tržni inšpektorat, na katerega se obračajo potrošniki, poudarja, da za pritožbe glede izdelkov in storitev, ki naj bi ščitili pred okužbo, ni pristojen. Potrošnike preusmerja na štiri organe.

Kot so sporočili iz inšpektorata, je z objavo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje prišlo do neljube napake, da je za oglaševanje lastnosti izdelkov in storitev, ki naj bi ščitili pred okužbo s koronavirusom, pristojen tržni inšpektorat.

V resnici so za to pristojni drugi organi, poudarjajo. Za dezinfekcijska sredstva je pristojen urad za kemikalije, za prehranska dopolnila zdravstveni inšpektorat, za zdravila in medicinske pripomočke javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, za prodajo na črno pa finančna uprava.

Če posamezen organ prejme prijavo, ki ne sodi na njegovo delovno področje, jo seveda nemudoma posreduje v nadaljnje reševanje pristojnemu organu, vendar se na ta način podaljša čas za odgovor oziroma ukrepanje, so pojasnili.

"Ne glede na vse navedeno pa bo tržni inšpektorat aktivno spremljal razmere na trgu in v primeru ugotovljenih kršitev iz svojih pristojnosti ukrepal skladno z zakonskimi pooblastili," so dodali.