Upravna enota Ljubljana zaradi koronavirusa omejuje število strank v čakalnicah

Ljubljana, 11. marca - Na Upravni enoti Ljubljana je od danes začel veljati nov način sprejemanja strank v čakalnicah. Glavni vhod in dostop do glavne pisarne, oddelkov za javni red, promet, matične zadeve in tujce na sedežu enote bodo zaprti oz. bo dostop za stranke omejen. Gibanje strank bo nadzirala varnostna služba in zaposleni na enoti.