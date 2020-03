Na Slovaškem zaporniki šivajo zaščitne maske

Bratislava, 11. marca - Zaporniki na Slovaškem so v zadnjih šestih dneh zašili približno 7000 zaščitnih mask, kar je eden od ukrepov, ki jih je država sprejela v boju proti okužbam z novim koronavirusom. V državi so prvi primer okužbe potrdili minuli petek, nato se je število okužb do danes povzpelo na sedem, je poročala slovaška tiskovna agencija Tasr.