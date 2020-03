Vinjen voznik brez vozniške v Kranju povzročil prometno nesrečo

Kranj, 11. marca - Kranjski policisti so danes ponoči zaradi neprilagojene hitrosti vožnje ustavljali voznika, ki je v Kranju nato povzročil prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. Policisti so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je pod vplivom alkohola, v postopku pa je z nasilnimi in drznim vedenjem kršil tudi javni red in mir.