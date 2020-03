Singapur, 11. marca - Cene nafte še naprej okrevajo po ponedeljkovih padcih, ki so bili največji v skoraj 30 letih. Po poročanju tujih agencij so cenovno vojno med Savdsko Arabijo in Rusijo zasenčili ukrepi, ki jih nameravajo v luči širjenja koronavirusa v podporo gospodarstvu sprejeti ZDA.