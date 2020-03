V ospredju letošnjega dneva žil arterijske anevrizme in periferna arterijska bolezen

Ljubljana, 18. marca - Današnji evropski dan žil, v ospredju katerega so predvsem arterijske anevrizme in periferna arterijska bolezen, je priložnost za ozaveščanje o pomenu zdravih žil. Bolezni žil je namreč v veliki večini mogoče preprečiti, napredovanje bolezni pa zaustaviti, so sporočili iz Društva za zdravje srca in ožilja.