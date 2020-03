V Italiji zaradi omejitev prometne povezave precej kaotične

Rim, 11. marca - Železniške, letalske in cestne povezave so v skladu z uvedbo strogih pogojev karantene za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Italiji deležne številnih omejitev, zaradi katerih je promet v državi precej kaotičen. Španija in Portugalska sta za dva tedna ustavili letalske povezave z državo, Avstrija in Slovenija uvajata nadzor na meji.