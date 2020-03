Dončić premalo za uspeh proti San Antoniu

San Antonio, 11. marca - Slovenski košarkarski as Luka Dončić kljub 38 točkam ni mogel preprečiti poraza svojega moštva Dallas Mavericks proti San Antonio Spurs s 109:119 v severnoameriški ligi NBA. To je bil drugi poraz Dallasa v nizu, z 39 zmagami in 27 porazi v sezoni pa ostajajo na sedmem mestu zahodne konference.