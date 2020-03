V ZDA zaradi okrepljenega testiranja več kot tisoč okužb z novim koronavirusom

New York, 11. marca - V ZDA so zaradi okrepljenega testiranja do torka zvečer našteli najmanj tisoč okužb z novim koronavirusom. Število smrtnih primerov ostaja pri 28. Virus so doslej odkrili v najmanj 36 zveznih državah, številne so razglasile izredne razmere. New York je v mesto žarišča okužbe, New Rochelle, napotil nacionalno gardo.