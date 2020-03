Dvojna norveška zmaga v Lillehammerju, Ema Klinec peta

Lillehammer, 10. marca - Norveške smučarske skakalke so na domači tekmi v Lillehammerju slavile dvojno zmago. Sprva se je zdelo, da je Silje Opseth dosegla prvo zmago kariere in presenetila tudi olimpijsko prvakinjo Maren Lundby. A žirija tekmovanja je po slabi uri ugotovila, da je napačno računala in zmago dodelila Lundbyjevi. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec.