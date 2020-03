Varnostni svet ZN soglasno podprl mirovni sporazum med ZDA in talibani

New York, 10. marca - Varnostni svet ZN je danes soglasno potrdil resolucijo v podporo mirovnemu sporazumu med ZDA in afganistanskimi talibani, ki so jo predlagale ZDA in predvideva postopen umik ameriških sil iz Afganistana, ki se je že začel. Sporazum je bil podpisan 29. februarja v Dohi.