Policija išče morebitne očividce popoldanske prometne nesreče v Mariboru

Maribor, 10. marca - V križišču Pobreške ceste in Nasipne ulice v Mariboru se je danes ob 16. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik skuterja in voznik osebnega avtomobila. Policija naproša vse morebitne očividce, da naj jim pomagajo razjasniti okoliščine nesreče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.