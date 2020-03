Voditelji EU obljubljajo vse v pomoč evropskemu gospodarstvu pred koronavirusom

Bruselj, 10. marca - Voditelji EU so po videokonferenci o ukrepanju za zajezitev koronavirusa obljubili, da bodo storili vse v pomoč evropskemu gospodarstvu. "Uporabili bomo vsa razpoložljiva orodja za to, da evropsko gospodarstvo preživi to nevihto," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.