Župana Nove Gorice in Gorice za POP TV: Odločitev o zaprtju meje potrebna

Nova Gorica/Gorica, 10. marca - Župana Nove Gorice in sosednje Gorice, Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, sta se v današnjem pogovoru za POP TV strinjala, da je odločitev o zaprtju meje z Italijo potrebna. Kot je poudaril Miklavič, sta življenje in zdravje ljudi na prvem mestu.