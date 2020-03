V Mariboru po novem brez evropske odbojke

Maribor, 10. marca - Čeprav so v odbojkarskem klubu Nova KBM Branik danes zgodaj popoldne potrdili, da bodo gostili preložene tekme italijanskih klubov in njihovih tekmecev v evropskih pokalih, so zdaj dobili obvestilo Evropske odbojkarske zveze (Cev), da so zaradi širjenja novega koronavirusa tudi te preložene.